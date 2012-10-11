Срочно требуется администратор-программист на сайт

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Срочно разыскивается администратор программист на сайт

Обязательное требование: JBoard3 - знание этого скрипта.

Обязанности:

корректировка модулей

редактирование каталогов товаров и услуг

редактирование базы предложений

исправление багов

поддержка пользователей

Требования:

Грамотность

Внимательность

Умение работать в команде

Выполнение задач в поставленные сроки

Умеренное владение HTML

Условия:

График 5/2

Полный рабочий день

работа удаленная на дому Оклад обсуждается!!!!

HTML
13 лет назад
Fiona163
Татьяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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