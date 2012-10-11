Доработки сайта на CMS Битрикс

Доработка интернет-магазина на движке 1С-Битрикс

Необходимио доработать и настроить действующий интернет-магазин

- Не работают некоторые боксы: Аксессуары, С Этим Товаром Покупают, поиск и сортировка по Производителю, вывод Производителя при Заказе Товара.

- Настроить работу нескольких модулей: "Социальные плагины",

"Уведомление о поступлении товара на склад", "Быстрый просмотр на сайте", "Слайдер баннеров и картинок", "Орфографические ошибки сайта", "Всплывающие подсказки".

- В административной части иметь возможность в листинге товаров (не открывая карточку) изменять кол-во, цену, состояние флажков Хит/Новинки/Лучшая цена.

- Подкорректировать немного дизайн (косяки разработчика магазина).

- В правом нижнем углу страниц (самый нижний бокс) неправильно уголок выводится.

- Сделать/настроить бокс С Этим Товаром Покупают в едином дизайне сайта.

- Технические характеристики: убрать дублирование строк в таблице (Жирным/Обычным шрифтом – непонятно зачем это было сделано)

Оплата строго по факту