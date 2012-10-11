Добрый день,требуется настроить пакетную загрузку материалов на сайт при помощи .csv файла +дописать программную часть для автоматического добавления .csv файла из парсера.Ответить на несколько интересующих вопросов по этой теме. Сайт на joomla 1.5
Создать шаблон админки для Joomla 2.5
Есть Joomla 2.5, компонент ZOO от YOOtheme. Нужно создать такой шаблон, чтобы:
1. Был iframe, тянущий новости с указанного сайта (можно на rss)
2. Было ограничение для суперадминистратора по количеству создаваемых материалов как в ZOO, так и в com_content
Бюджет по согласованию с вами.
скип: kirill_tse
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $116
Необходимо сверстать по готовому дизайну и запрограммить форум. С немного расширенным функционалом.Бюджет 3500 руб.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Возник глюк с Ultimate_SEO_URLSv2x в категориях товаров в osComerce. Продолжительное время модуль работал нормально и вдруг ни с того не с сего стал редиректить в категориях с -c-1.html на ?cPath=1 В самом коде ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
дравствуйте, фрилансеры! В студию Веб-Борн требуется программисты работающие с cms Joomla, WP, Drupal, webasyst Основные требования: Знание, HTML, CSS, JS, PHP Опыт ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Что нужно: 1) подобрать (иметь в наличии) флеш плеер, бесплатный или платный с открытым кодом естественно 2) Привязать мой скин 3) сделать три вида рекламы: а. при проигрывании ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется доработка уже имеющейся функции в движке WebAsyst по созданию YML файла (это текстовый файл для яндекс маркета). Оплата яндекс деньги. (предоплату не вношу, но ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
вопросы надо закрыть срочно 1) в карточке товара когда мы заходим как обычный пользователь отображается оптовая цена (цена от) - этого не должно быть 2) как отображать конкретные фотографии на главной ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно в натпаде++ выделить и сохранить в отдельный файл строки с указанным словом ( макрос нужно написать)Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо настроить вывод заказов в программу Купеческая Книга из интернет магазина на движке Shop Script.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо вытаскивать по 100 записей одним запросом из паблика. Т.к поиск выдает только 1000 записей всего, нужно вставлять в скрипт ID страниц, начиная от public1 до конца (только хардкор). ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад