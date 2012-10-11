Создать шаблон админки для Joomla 2.5

Есть Joomla 2.5, компонент ZOO от YOOtheme. Нужно создать такой шаблон, чтобы:

1. Был iframe, тянущий новости с указанного сайта (можно на rss)

2. Было ограничение для суперадминистратора по количеству создаваемых материалов как в ZOO, так и в com_content

Бюджет по согласованию с вами.

скип: kirill_tse