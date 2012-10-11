Нужен парсер записей из пабликов VK (методами API)

Необходимо вытаскивать по 100 записей одним запросом из паблика.

Т.к поиск выдает только 1000 записей всего, нужно вставлять в скрипт ID страниц, начиная от public1 до конца (только хардкор).

Записывать в базу только определенные записи (фильтровать по некоторым значениям)

Насколько мне известно, для одобренных приложений ограничения по кол-ву запросов за 1 сек нету, хотя м.б это не так. Прошу трезво оценить скорость работы парсера.

Назовите примерную цену за написание парсера.

Желательно уложиться в 12 часов.

Работа не банальная, есть некоторые интересные моменты :)