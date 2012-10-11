Помогите, нуждаюсь в помощи. Задача, спарсить ссылку на itunes с appshoper.com Допустим у нас имеется страница http://appshopper.com/books/pancake-pandemonium на ней ссылка(справа/free) http://appshopper.com/link/pancake-pandemonium если переходить на прямую с сайта, то перекинет на itunes, если ...
Парсинг сайта
Нужно отпарсить контент с ряда сайтов и занести его в базу данных. Детальное ТЗ в приложенных файлах.
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