Парсинг сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки155 просмотров

Нужно отпарсить контент с ряда сайтов и занести его в базу данных. Детальное ТЗ в приложенных файлах.

13 лет назад
georgefiz
Георгий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров