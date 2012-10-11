Скрытие информации о товарах в joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

Нам необходимо продажу некоторых товаров в интернете производить только корпоративным клиентам(организациям), при этом для частных лиц необходимо скрывать информацию о товарах – корзину(для невозможности приобретения через сайт), стоимость, описание и т.д. Нам необходимо несколько вариантов скрытия информации о товарах на сайтах, которые в свою очередь будут доступны только пользователям зарегистрированными как «организация» и супер-админу.Ася 342935347, стучите.

Joomla
13 лет назад
podarkisuveniri
Евгений 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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