Скрытие информации о товарах в joomla
Нам необходимо продажу некоторых товаров в интернете производить только корпоративным клиентам(организациям), при этом для частных лиц необходимо скрывать информацию о товарах – корзину(для невозможности приобретения через сайт), стоимость, описание и т.д. Нам необходимо несколько вариантов скрытия информации о товарах на сайтах, которые в свою очередь будут доступны только пользователям зарегистрированными как «организация» и супер-админу.Ася 342935347, стучите.
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