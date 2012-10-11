Скрытие информации о товарах в joomla

Нам необходимо продажу некоторых товаров в интернете производить только корпоративным клиентам(организациям), при этом для частных лиц необходимо скрывать информацию о товарах – корзину(для невозможности приобретения через сайт), стоимость, описание и т.д. Нам необходимо несколько вариантов скрытия информации о товарах на сайтах, которые в свою очередь будут доступны только пользователям зарегистрированными как «организация» и супер-админу.Ася 342935347, стучите.