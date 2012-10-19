Скрипты копирования, переименования файлов

Скрипт №1. Есть папка с подпапками, в которой еще папки. Там могут быть графические, html, txt файлы. Надо папки с графическими файлами, у которых в имени нули (пример 00000001.tif) вырезать и перенести отдельно, сохраняя структуру вышестоящих папок, куда они вложены.

Скрипт №2. Есть папка с подпапками, в которой еще папки. Надо графические файлы (расширение tiff, jpg, png) переименовать в соответствии с именем папки, куда они вложены.

Пример: 00000001.tif, 00000002.tif, 00000003.tif, папка 823773. Файлы после переименования примут вид 823773-1.tif 823773-2.tif 823773-3.tif.

Скрипт №3. Есть папка с подпапками, в которой еще папки. Надо файлы переименовывать следующим образом. К имени файла справа через дефис добавлять произвольно генерируемое число из английских букв и цифр, длиной 5 знаков.

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