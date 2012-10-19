Скрипты копирования, переименования файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок203 просмотра

Скрипт №1. Есть папка с подпапками, в которой еще папки. Там могут быть графические, html, txt файлы. Надо папки с графическими файлами, у которых в имени нули (пример 00000001.tif) вырезать и перенести отдельно, сохраняя структуру вышестоящих папок, куда они вложены.

Скрипт №2. Есть папка с подпапками, в которой еще папки. Надо графические файлы (расширение tiff, jpg, png) переименовать в соответствии с именем папки, куда они вложены.

Пример: 00000001.tif, 00000002.tif, 00000003.tif, папка 823773. Файлы после переименования примут вид 823773-1.tif 823773-2.tif 823773-3.tif.

Скрипт №3. Есть папка с подпапками, в которой еще папки. Надо файлы переименовывать следующим образом. К имени файла справа через дефис добавлять произвольно генерируемое число из английских букв и цифр, длиной 5 знаков.

Оплата в вебмани рублях без предоплаты. Прошу сразу указывать стоимость услуг, так как ограничен в деньгах.

HTML
13 лет назад
Alkuvl
48 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

senat56
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Написана программа качественно и в срок
Порядочный и честный заказчик. Очень доволен сотрудничеством! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

senat56
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • CMS для доски объявлений

    Интересует разработка CMS для доски объявлений. Функционал, думаю, понятен: - добавление объявлений без регистрации - модерация объявлений - три уровня пользователей (админ, модератор, юзер) - создание новых категорий ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка скрипта предзагрузки изображения

    $250

    Требуется разработать PHP+JS+CSS скрипт, обеспечивающий в интерактивном режиме выполнение следующих функций (кратко): 1) загрузку файла на веб-сервер из указанного источника; 2) манипуляции с изображением (zoom, crop, move, rotate) для выбора thumbnail; 3) создание средствами ...

    CSSJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Парсер двух таблиц

    нужен скрипт парсера 2 html таблиц, таблицы лежать на отдельных html страницах, 8 столбцов. урло и тип таблицы должны передаваться как аргумент командной строки. данные представить в заданную xml. странцицы с данными ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Запрограммировать интернет-магазин на WordPress

    здравствуйте на первом этапе требуется сделать каталог с минимальным функционалом, необходимым для запуска сайта, затем за отдельную плату нужно будет привязать корзину и еще ряд полезных функций. дизайны в приложении ТРЕБУЮТСЯ ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка jQuery Slider plugin

    Дано: http://egorkhmelev.github.com/jslider/ Что требуется: 1) Добавить возможность выставления ограничения (перемещение не более установленной величины) 2) визуализация "предела" путем цветового выделения допустимого диапазона на шкале.

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать страничку на JS

    Здравствуйте. Есть Интернет-магазин Нужно сделать веб-страницу по типу формы оформления кастомного заказа. На странице есть возможность выбора по нескольким полям, результат выбора изменяет общую стоимость заказа и подгружает ...

    JavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рабочий кабинет пользователя

    $1000

    Есть счетчик и рабочий кабинет пользователя. В счетчик был добавлен новый функционал, надо отразить этот функционал в рабочем кабинете пользователя. Система написана на Yii, знание соответственно необходимо. В ...

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад