Сделать страничку на JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки162 просмотра

Здравствуйте.

Есть Интернет-магазин

Нужно сделать веб-страницу по типу формы оформления кастомного заказа.

На странице есть возможность выбора по нескольким полям, результат выбора изменяет общую стоимость заказа и подгружает новую картинку.

Кнопка "Оформить заказ" запрашивает имя, телефон, адрес и почту покупателя.

Должна быть возможность в последствии изменять фотографии, добавлять новые условия выбора, менять алгоритм приращения общей стоимости без вашей помощи.

Прототип такой страницы - http://clip2net.com/clip/m143054/1349889252-clip-235kb.png

Интересует стоимость создания.

Спасибо.

JavaScript
13 лет назад
alikfeld2
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров