Ищем программиста на постоянную занятость

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок149 просмотров

Нужен специалист со знанием по технологиям:

PHP 5 (ООП),

JavaScript (jQuery обязательно),

(X)HTML,

CSS (+минимальная верстка),

MySQL,

PHP-фреймворк Yii

CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHPYii
13 лет назад
spasibozapokupku
Андрей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров