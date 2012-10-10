Необходимо написать парсер, который будет осуществлять считывание информации с любого из сайтов, предлагающих попробовать сдать онлайн экзамен на знание ПДД. Данные должны выводиться в таблицу, имеющую следующую структуру: 1. Номер билета. 2. ...
Доработать скрипт
на пхп. дописать несколько функций
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