Задачи для программиста (PHP, mySQL)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки178 просмотров

Требуется программист php,mysql на 10 минут

Описание

Поправить один код не работает счетчика файлов и сделать продления файлов в кабинете пользователя

icq 643565495

MySQLPHP
13 лет назад
Exompies
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров