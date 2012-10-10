Задание адресовано тем, кто и программирует, и верстает. В плане верстки ничего сложного, нужно сделать по аналогии с имеющейся формой поиска. Нужно добавить поисковик и отправку, что искал человек, на email. ...
Срочно нужен PHP-разработчик в проект!
В команду для работы над проектом в сфере фотографии и туризма требуется опытный PHP-разработчик.
Требования
- Хорошее знание PHP 5, опыт от 2-3 лет после универа, опыт участия в стартапах
- Опыт работы c фреймворком Yii (можно Zend Framework, Kohana как альтернативный вариант)
- Знание SQL , опыт построения сложных запросов и оптимизации
- Опыт работы с jira, redmine, assembla или подобными системами
- Опыт работы со стороними API (Google Maps например)
Система SVN для совместной работы и хранения кода
Умение и желание разбираться в чужом коде
Личные и деловые качества:
- высокая степень ответственности;
- аналитический склад ума;
- аккуратность
- гибкость в отношении к новым технологиям;
- умение самостоятельно находить эффективные решения.
Возможные варианты работы:
1) удаленная работа (из инструментов управления проектом используется JIRA) - на условиях постоянной занятости
2) работа в офисе (для Воронежа или желающих переехать).
Компенсация – предварительная вилка 30 000 - 50 000.
Окончательный уровень оговаривается по результатам прохождения интервью. Возможно выполнение тестового задания.
Резюме присылайте на [email protected] (без пробелов)
Skype: manukovskaya.e
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
В админ-панели есть фильмы, нужно сделать так: Заполняешь поле "ссылка на кинопоиск", жмешь "спарсить" - и с других ячейках появляется информация. Все сверстано. Пишите Вашу ориентировочную цену и сроки.Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Надо сделать полосу прокрутки, которая будет адекватно работать на iPad' е. Полоса прокрутки должна быть «плавная» и выполнена в стиле сайта (скрин в приложении). Макеты есть, сама полоса прокрутки есть, но в данный момент на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Что имеется: Ecwid, встроенный в джумлу www.amorem.ru Что нужно: Чтобы на странице завершения заказа ( http://amorem.ru/#ecwid:mode=orderConfirmation ) отрабатывал код: в котором ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать javascript-html5 чат клиент. Интерфейс этого клиента должен быть аналогичен java клиенту http://174.37.30.18/html/Default.html залогиньтесь в верхний апплет. Для ускорения работы скрипты по вебсокету, шаблонизации и другой логике можно взять тут http://siteheart.com Пишите стоимость ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо модернизировать калькулятор ТЗ в приложении. срок 1-2 дняВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Приветствую. Нужен онлайн генератор судоку на пхп для сайта. Из функций: Уровни сложности (3-4), печать, проверка, сохранить в виде картинки, начать заново. Собственно онлайн решение путём вписывания цифр в ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Настроить плагины "обратный звонок", "оставить комментарий", "сделать заявку, что бы прислали письмо" Настроить Виджеты социальных сетей Есть прототипВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно написать 2 функции на странице site.ru/raspisanie/sankt-peterburg&vologda уже задаены две переменные: cityA = sankt-peterburg cityB = Vologda по ним нужно: 1. Задать 4 переменные ( $gorod_a; $iz_ goroda_a; $gorod_b; ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Всех приветствую! мы ведем много проектов как для прямых заказчиков.так и для студий на аутсорсе. Нам срочно требуется программист. Нам абсолютно без разницы сколько у ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад