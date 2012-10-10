Срочно нужен PHP-разработчик в проект!

$1600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка184 просмотра

В команду для работы над проектом в сфере фотографии и туризма требуется опытный PHP-разработчик.

Требования

 - Хорошее знание PHP 5, опыт от 2-3 лет после универа, опыт участия в стартапах

 - Опыт работы c фреймворком Yii (можно Zend Framework, Kohana как альтернативный вариант)

 - Знание SQL , опыт построения сложных запросов и оптимизации

 - Опыт работы с jira, redmine, assembla или подобными системами

 - Опыт работы со стороними API (Google Maps например)

Система SVN для совместной работы и хранения кода

Умение и желание разбираться в чужом коде

Личные и деловые качества:

- высокая степень ответственности;

- аналитический склад ума;

- аккуратность

- гибкость в отношении к новым технологиям;

- умение самостоятельно находить эффективные решения.

Возможные варианты работы:

1) удаленная работа (из инструментов управления проектом используется JIRA) - на условиях постоянной занятости

2) работа в офисе (для Воронежа или желающих переехать).

Компенсация – предварительная вилка 30 000 - 50 000.

Окончательный уровень оговаривается по результатам прохождения интервью. Возможно выполнение тестового задания.

Резюме присылайте на [email protected] (без пробелов)

Skype: manukovskaya.e

PHPSQLYii
13 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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