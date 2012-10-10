Задание адресовано тем, кто и программирует, и верстает. В плане верстки ничего сложного, нужно сделать по аналогии с имеющейся формой поиска. Нужно добавить поисковик и отправку, что искал человек, на email. ...
Парсер кинопоиска
В админ-панели есть фильмы, нужно сделать так:
Заполняешь поле "ссылка на кинопоиск", жмешь "спарсить" - и с других ячейках появляется информация.
Все сверстано.
Пишите Вашу ориентировочную цену и сроки.
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