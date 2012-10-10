Парсер кинопоиска

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок223 просмотра

В админ-панели есть фильмы, нужно сделать так:

Заполняешь поле "ссылка на кинопоиск", жмешь "спарсить" - и с других ячейках появляется информация.

Все сверстано.

Пишите Вашу ориентировочную цену и сроки.

12 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров