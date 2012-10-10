Переделать текстовый редактор под Joomla 1.0.12

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Нужно сделать для Joomla 1.0.12 и последующих версий 2.5 и т.д. измененный текстовый редактор из Joomla 2.5 или аналогичный с некоторыми доработками.

Все задание в файле.

Пишите опыт, срок и цену.

Joomla
13 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

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