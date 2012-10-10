Верстка сайта под ИЕ версии 6 и 7

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки154 просмотра

Здравствуйте.

Требуется разобраться по какой причине не открывается сайт в браузере Internet Explorer версии 6 и 7.

Бюжет:300 руб.

13 лет назад
UCGRA
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров