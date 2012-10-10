Необходимо сделать сайт по готовому дизайну (во вложении). Картинки есть в только кореле. При необходимости дизайнер сможет в рабочем порядке вносить изменения. Никаких сложных манипуляций не требуется. Сайт-визитка с текстовым наполнением. Изменение текстов должно ...
Требуется программист PHP, MySQL, знание движков
Требуется программист для выполнения различных проектов.
Реквайментс:
- Знание, понимание, умение работать с php (поверхностного знания недостаточно)
- То же самое с mysql запросами
- Умение писать движок, дописывать модули, разбираться в других cms и в чужом коде
- Понимание специфики деятельности: быть готовым к доработкам, написанию новых модулей для существующих проектов.
- Знание HTML\CSS обязательно (верстать не придется, но надо будет работать с уже готовой версткой)
- Никогда не пропадать со связи. Это строго: пропали - до свидания.
- Умение давать отчеты по проделанной работе
- Уметь рассчитывать свои возможности
- Быть готовым получать платежи на банковскую карту или переводом unistream. Безымянные WM-кошельки не для нас.
- Работать надо будет по 5-6 часов в день, т.е. если вы планируете посвящать работе 2-3 часа в сутки - идите мимо :)
Что получаете вы:
- интересные проекты
- весьма интересную оплату ;)
- долгосрочное сотрудничество
- помощь и свободный график :)
Оставляйте ваши контакты, спасибо за внимание.
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