Требуется программист PHP, MySQL, знание движков

Требуется программист для выполнения различных проектов.

Реквайментс:

- Знание, понимание, умение работать с php (поверхностного знания недостаточно)

- То же самое с mysql запросами

- Умение писать движок, дописывать модули, разбираться в других cms и в чужом коде

- Понимание специфики деятельности: быть готовым к доработкам, написанию новых модулей для существующих проектов.

- Знание HTML\CSS обязательно (верстать не придется, но надо будет работать с уже готовой версткой)

- Никогда не пропадать со связи. Это строго: пропали - до свидания.

- Умение давать отчеты по проделанной работе

- Уметь рассчитывать свои возможности

- Быть готовым получать платежи на банковскую карту или переводом unistream. Безымянные WM-кошельки не для нас.

- Работать надо будет по 5-6 часов в день, т.е. если вы планируете посвящать работе 2-3 часа в сутки - идите мимо :)

Что получаете вы:

- интересные проекты

- весьма интересную оплату ;)

- долгосрочное сотрудничество

- помощь и свободный график :)

Оставляйте ваши контакты, спасибо за внимание.