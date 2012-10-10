Сделать сайт по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт29 заявок257 просмотров

Необходимо сделать сайт по готовому дизайну (во вложении). Картинки есть в только кореле. При необходимости дизайнер сможет в рабочем порядке вносить изменения.

Никаких сложных манипуляций не требуется. Сайт-визитка с текстовым наполнением. Изменение текстов должно быть в последствии доступно мне без дополнительных навыков)

Сроки и цена?

13 лет назад
aaplaw
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров