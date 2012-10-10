Необходимо сделать сайт по готовому дизайну (во вложении). Картинки есть в только кореле. При необходимости дизайнер сможет в рабочем порядке вносить изменения.

Никаких сложных манипуляций не требуется. Сайт-визитка с текстовым наполнением. Изменение текстов должно быть в последствии доступно мне без дополнительных навыков)

Сроки и цена?