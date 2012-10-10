Косяк vamshop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Ash54.ru

1)Когда открывается страница сайта в opera не работает фмльтр и сами разделы.

Проблема не во всех операх, какая причина -не ясно

срок сделать сразу, 5 wmr

ICQ: 191685869

13 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров