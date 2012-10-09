Макет зрительного зала на php/javascript

Нужно на php/javascript сделать макет зрительного зала. Количество рядов в нем может быть переменным, также как и количество кресел в каждом ряду. Это должно задаваться каким-то образом. Место имеет номер в виде ряд/номер места.

Каждое место имеет свой статус - занято/свободно. Свободное место (одно или несколько) можно выделить и отправить эту информацию на сервер. после чего оно становится занятым и недоступным для выбора. Очень желателен ajax для этого.