Есть сайт на версии 0.4.2 - http://vforme.ru Необходимо безболезненно перенести на 1.0.1 с шаблоном soccial (уже имеется) + переустановить пару плагинов. Интересует стоимость и срок.
Доработать cкрипт калькулятора под Joomla
Необходимо внести некоторые изменения в бухгалтерский компонент онлайн-калькулятор, написанный для Joomla 2.5. Требуется изменение некоторых внутренних алгоритмов.
Вот его фронт - http://www.profdelo.com/calculation.html
Подробности после выбора исполнителя.
Просьба писать только в проект.
Выбранный исполнитель
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