Доработать cкрипт калькулятора под Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок155 просмотров

Необходимо внести некоторые изменения в бухгалтерский компонент онлайн-калькулятор, написанный для Joomla 2.5. Требуется изменение некоторых внутренних алгоритмов.

Вот его фронт - http://www.profdelo.com/calculation.html

Подробности после выбора исполнителя.

Просьба писать только в проект.

Joomla
13 лет назад
iskander-prof
Эскендер 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

qedder
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Сделал задачу быстро и качественно. Рекомендую!
Проблем не было. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

qedder
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад