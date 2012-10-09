Интерфейс и база для приема и распределен. заказов

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок153 просмотра

Я дизайнер, в программировании даже объяснять не умею, но все же попытался все простым языком описать в прикрепленном ТЗ с картинками.

13 лет назад
alphamoscow
Владимир 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров