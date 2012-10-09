Скрипт для сбора данных с Вконтакте

Надо сделать скрипт для Вконтакте, который будет считать количество людей, которые сейчас онлайн в группах.

То есть скрипт должен каждые пол часа проверять сколько людей в группе вообще, сколько из них онлайном, и записывать эти данные в БД.

Групп будет около 40. Дизайна никакого особо не надо, мне главное только получить инфу. Скрипт будет работать около 1 мес.

ICQ 375572014

skype: kazyuk.t