Написание фильтра для PHPShop CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки107 просмотров

Нужен фильтр по товарам, выбор по бренду, размерам

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Оплата по факту

13 лет назад
CamareiArts
Сергей 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров