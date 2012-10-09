Вопрос по интеграции adriver и dfp google

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Закрытнет заявок105 просмотров

Необходимо сделать, чтобы в adriver можно было бы поставить код / баннер , который находится в DFP. У adriver есть возможность поставить html – баннер, но в этом случае в adriver не считаются клики. Кто профессионал в этой области и может рассказать как это сделать?

HTML
13 лет назад
a_rivonosov
Андрей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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