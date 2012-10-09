Настроить JavaScript на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок112 просмотров

На сайте имеются некоторые недоработки по JS. Нужно поправить ошибки, протестировать работу парочки скриптов в разных браузерах. Кроме того необходимо написать простенькую функцию, которая запоминала бы город посетителя (при выборе вручную). в общем для специалиста ничего необычного и гиперсложного. Пример сайта при переписке.

JavaScript
13 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров