Настроить JavaScript на сайте

На сайте имеются некоторые недоработки по JS. Нужно поправить ошибки, протестировать работу парочки скриптов в разных браузерах. Кроме того необходимо написать простенькую функцию, которая запоминала бы город посетителя (при выборе вручную). в общем для специалиста ничего необычного и гиперсложного. Пример сайта при переписке.