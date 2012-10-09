Нужны программисты на Kohana Framework

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Основное требование ответственность и желание работать!

Для работы понадобятся знания php, Kohana Framework и желательно ExtJs.

Удаленная работа, гибкий график, оплата как почасовая так и за определенный объём работ.

Заинтересованные в высокооплачиваемой и интересной работе — пишите в личку.

Направленность работ – интернет магазин аналог китайского таобао. Объёмы работ очень значительные и разработчики будут загружены на ближайшие несколько лет.

З.п 1500 руб/день.

Еженедельное перечисление денег на электронные платежные системы.

Для специалистов доказавших свой уровень на практике оплата будет увеличиваться.

Программистов с опытом работы менее 3х лет просьба не беспокоить.

PHP
13 лет назад
s-andy
Андрей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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