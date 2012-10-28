Написать парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки204 просмотра

Требуется создание парсера, который будет парсить объявления с сайтов недвижимости применяя фильтр телефонов. Фильтр также наполняется путем парсинга с сайта и ручного добавления.

доски авито и сландо очень желательны.

Внешний вид как часть сайта или как отдельная программа. Вывод полученных объявлений или на сайт или в отдельный редактируемый файл соответственно.

13 лет назад
Chemberlen
Дмитрий 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
5 дней
Поставленную задачу выполнил качественно и в оговоренный срок. Даже частично перевыполнил.
Отличный заказчик. Оплата без задержек, на рабочие вопросы отвечает быстро, постоянно на связи. Работается с ним очень легко. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад