Написать парсер

Требуется создание парсера, который будет парсить объявления с сайтов недвижимости применяя фильтр телефонов. Фильтр также наполняется путем парсинга с сайта и ручного добавления.

доски авито и сландо очень желательны.

Внешний вид как часть сайта или как отдельная программа. Вывод полученных объявлений или на сайт или в отдельный редактируемый файл соответственно.