Разработка сайта
Разработка рекламно-информационного портала (PHP)
Требования:
Знание MySQL, умение составлять запросы средней сложности, проектировать структуру БД
Уверенное владение PHP
Понимание принципов ООП
Владение каким-либо известным фреймворком (Yii, Zend, Phpcake и т.п.)
Наличие портфолио (желательно указать в резюме название/url проекта и что конкретно было сделано)
Ответственность, умение грамотно оценить объем работ и сроки
Желательно:
Знакомство с API Yandex и Google карт
Знакомство с системой контроля версий git
Знакомство с каким либо поисковым движком (Sphinx и т д)
Суть проекта:
Разработка рекламно-информационного портала согласно ТЗ
Работающая альфа-версия проекта http://я-рядом.рф
Разработка ведется с нуля, не опираясь на старую версию (по заявкам вышлем подробные требования)
Необходимо разработать серверную часть, прикрутить поисковый движок и функции для работы с картами. Верстку, дизайн и т д делать не нужно.
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