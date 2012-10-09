Разработка рекламно-информационного портала (PHP)

Требования:

Знание MySQL, умение составлять запросы средней сложности, проектировать структуру БД

Уверенное владение PHP

Понимание принципов ООП

Владение каким-либо известным фреймворком (Yii, Zend, Phpcake и т.п.)

Наличие портфолио (желательно указать в резюме название/url проекта и что конкретно было сделано)

Ответственность, умение грамотно оценить объем работ и сроки

Желательно:

Знакомство с API Yandex и Google карт

Знакомство с системой контроля версий git

Знакомство с каким либо поисковым движком (Sphinx и т д)

Суть проекта:

Разработка рекламно-информационного портала согласно ТЗ

Работающая альфа-версия проекта http://я-рядом.рф

Разработка ведется с нуля, не опираясь на старую версию (по заявкам вышлем подробные требования)

Необходимо разработать серверную часть, прикрутить поисковый движок и функции для работы с картами. Верстку, дизайн и т д делать не нужно.