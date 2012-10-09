Есть псд макет двух страниц, верстка главной и недоделанная верстка страницы каталога. Надо повесить на DLE. По срокам несколько дней. Оплата по факту (вешаете у себя на хостинге, я проверяю, корректируем, оплачиваю, вы переносите сайт ...
Задачи для программиста (Joomla)
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