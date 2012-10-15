Исправить ошибки на сайте Joomla, HTML5

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки167 просмотров

сайт: http://www.balticland.ru/

проблемы с ИЕ 8 и 9:

1. при просмотре в ИЕ8 все время отображается полоса загрузки - неважно, на какую страницу переходишь. аналогичные сайты так не делают.

2. на ленте новостей на главной в ИЕ шрифт Таймс, а не PT Serif

3. Нужно как-то закрыть от случайного редактирования разделы типа "новости - внутр.страницы" - там сейчас стоит скрипт, не хотелось бы, чтобы пользователь его случайно убил.

4. Не понятно, как корректировтаь подзаголовки раздела "Новости": Они не видны в админке

5. Нам нужно, чтобы в "события" и в "новости рынка" импортировались ленты новостей с TKS.ru

6. Запросы с сайта не доходят на нужную почту

HTMLJoomla
13 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alexjoomla
Алексей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$33
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alexjoomla
Алексей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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