Исправить ошибки на сайте Joomla, HTML5

сайт: http://www.balticland.ru/

проблемы с ИЕ 8 и 9:

1. при просмотре в ИЕ8 все время отображается полоса загрузки - неважно, на какую страницу переходишь. аналогичные сайты так не делают.

2. на ленте новостей на главной в ИЕ шрифт Таймс, а не PT Serif

3. Нужно как-то закрыть от случайного редактирования разделы типа "новости - внутр.страницы" - там сейчас стоит скрипт, не хотелось бы, чтобы пользователь его случайно убил.

4. Не понятно, как корректировтаь подзаголовки раздела "Новости": Они не видны в админке

5. Нам нужно, чтобы в "события" и в "новости рынка" импортировались ленты новостей с TKS.ru

6. Запросы с сайта не доходят на нужную почту