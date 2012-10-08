Фильтры для сайта на Asp.Net

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Закрыт3 заявки134 просмотра

Здравствуйте.

Просьба откликнуться человека, что сможет доработать фильтры для сайта http://92.244.112.60:8088/Ru/Products/Xolodilniki

Нужно фильтры с подсчетом количества товаров и при выборе товаров надо чтобы был перерасчет, и самое главное, чтобы быстро обрабатывался запрос (1-3 сек).

ASP.NET
13 лет назад
ronaldo01
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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