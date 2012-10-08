Нужно вывести блок последних тем с форума IPB на главную страницу CMS DLE. Пример - http://kiarioclub.ru/ блок "На форуме" Шаблон стандартный из поставки DLE - Gemini
Фильтры для сайта на Asp.Net
Здравствуйте.
Просьба откликнуться человека, что сможет доработать фильтры для сайта http://92.244.112.60:8088/Ru/Products/Xolodilniki
Нужно фильтры с подсчетом количества товаров и при выборе товаров надо чтобы был перерасчет, и самое главное, чтобы быстро обрабатывался запрос (1-3 сек).
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