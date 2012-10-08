Сделать сайт на кохане

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок98 просмотров

Здравствуйте!

Есть верстка, требуется сделать сайт средней сложности на кохане. Подробности в личку.

13 лет назад
Ctulhy
Юрий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров