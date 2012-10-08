Небольшой скриптик

В общем нужно написать небольшой скрипт.. который устанавливает флажки на странице в теге "радио" ( использования переключателей (radiobutton)) на первую позицию... так как первонально они идут без позиции.

Организовать все, через вставку в адресную строку.

Подробнее в аське 410055985.