Небольшой скриптик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка153 просмотра

В общем нужно написать небольшой скрипт.. который устанавливает флажки на странице в теге "радио" ( использования переключателей (radiobutton)) на первую позицию... так как первонально они идут без позиции.

Организовать все, через вставку в адресную строку.

Подробнее в аське 410055985.

13 лет назад
s1mple92
Алексей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Ap6y3
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Хорошой исполнитель, быстро справился с работой, адекватен в общение, работает четко и оперативно!
С сожалением пишу свой первый отрицательный отзыв. Работа была сделана, о стоимости договорились и Альберт пропал (хоть и оставил отзыв). Работа была несложная, но сама ситуация неприятна. Отзыв могу исправить в течение 10 дней

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Ap6y3
36 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад