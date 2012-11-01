Программинг магазина ShopScript (движок обсуждаем)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок129 просмотров

Необходим программинг интернет-магазина на shopscript, никаких сложных функций нет, срок – 10 дней, бюджет – 13000р. Ищется специалист для постоянного сотрудничества в дальнейшем. Рассмотрю альтернативные предложения движков, подходящих под задачи, кроме битрикса.

Оставляйте портфолио и контакты, подробности скину кандидатам.

Требования:

- ответственность в качестве и сроках

- умение работать в команде

- умение находить простые решения сложных задач

- знание других CMS или фреймворков приветствуется, имеются проекты на различных платформах.

13 лет назад
rkotanaev
Котанаев 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

comphp
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$435
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

comphp
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад