Доработка шаблона WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки113 просмотров

Добрый день!

Требуется специалист который знает верстку Wordpress и разбирающихся в php коде Wordpress.

Рассматриваю эконом-вариант по ценам и желательно без посредников с тех.специалистом. Интересует долгосрочное сотрудничество.

Оплата по вебмани или яндекс деньги

Обязательное требование опыт работы + отзывы + общение по ICQ или Skype в будни.

PHPWordPress
13 лет назад
alex_xoxloma
Александр 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов

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Нет заявок фрилансеров