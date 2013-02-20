Создание прототипа веб-сервиса

К счастью, нам доводилось работать с Дмитрием и мы об этом не пожалели! Он оказался превосходным специалистом, мастером своего дела и просто хорошим человеком. Дмитрий отлично справился с разработкой довольно сложного социального проекта, работа с ним шла легко и продуктивно.