Создание прототипа веб-сервиса

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок201 просмотр

Доброго времени суток!

Студия ищет программиста для создания прототипа веб сервиса, объем и оплату обсуждаем лично.

За ранее благодарю всех кто откликнулся.

13 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dmitry_sikorsky
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$2000
60 дней
К счастью, нам доводилось работать с Дмитрием и мы об этом не пожалели! Он оказался превосходным специалистом, мастером своего дела и просто хорошим человеком. Дмитрий отлично справился с разработкой довольно сложного социального проекта, работа с ним шла легко и продуктивно.
Исключительно приятные впечатления от работы! :) Спасибо, и надеюсь на продолжение :)

Заявки фрилансеров

dmitry_sikorsky
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад