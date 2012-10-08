Создать сайт из PSD-шаблона (1 стр.) с PHP и БД

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок160 просмотров

Сайт состоит из одной страницы. Необходимы PHP элементы и БД т.е. регистрация на сайте и учет(накопление) бонусных фишек (баллов).

PHP
13 лет назад
Droxed
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров