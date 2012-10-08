Интересуют доработки сайта:
Создать сайт из PSD-шаблона (1 стр.) с PHP и БД
Сайт состоит из одной страницы. Необходимы PHP элементы и БД т.е. регистрация на сайте и учет(накопление) бонусных фишек (баллов).
Заявки фрилансеров
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