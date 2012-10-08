Хорошие знания PHP5 и ООП. Опыт работы с PHP 5.3 (минимум: namespace). Хорошие знания SQL, опыт работы с MySQL. Разработка с использованием систем контроля версий (GIT, SVN и т.п.). Хорошее знание ...
Требуется создать калькулятор на JavaScript
Необходимо написать скрипт по приблизительному расчету стоимости пластиковых окон. Имеется готовая верстка, прайс листы для каждого типа конструкции. Расчет нужно сделать приблизительный!
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