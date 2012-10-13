Исправить глюки ShopCMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки93 просмотра

Добрый день, коллеги.

Нужен спец по ShopCMS, для того чтобы исправить глюки, появившиеся после доработки движка.

Программист, который этим занимался, по техническим причинам не может довести работу до конца.

1. Не работает сохранение в редактировании категории.

2. Не выводиться первая картинка в карточке товара.

Еще мелки исправления.

Оплату, как вариант, предлагаю почасовую, в зависимости от потраченного времени.

13 лет назад
alezzz
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

kur1977
Сергей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Сделано быстро и толково! Буду обращаться в дальнейшем.
Все просто и без заморочек. Оплата ну очень оперативная. Я доволен сотрудничеством.

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kur1977
Сергей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад