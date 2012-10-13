Исходники : часть Html + Библиотеки тут - http://depositfiles.com/files/dg5t36hm7 Скрипт раскидывающий картинки http://suprb.com/apps/gal/grid-a-licious.js Аналоги - http://suprb.com/apps/gal/ - http://letskiosk.com/ Примечание (сайт нужен без админ панели "статика")
Исправить глюки ShopCMS
Добрый день, коллеги.
Нужен спец по ShopCMS, для того чтобы исправить глюки, появившиеся после доработки движка.
Программист, который этим занимался, по техническим причинам не может довести работу до конца.
1. Не работает сохранение в редактировании категории.
2. Не выводиться первая картинка в карточке товара.
Еще мелки исправления.
Оплату, как вариант, предлагаю почасовую, в зависимости от потраченного времени.
Выбранный исполнитель
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