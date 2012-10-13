Исправить глюки ShopCMS

Добрый день, коллеги.

Нужен спец по ShopCMS, для того чтобы исправить глюки, появившиеся после доработки движка.

Программист, который этим занимался, по техническим причинам не может довести работу до конца.

1. Не работает сохранение в редактировании категории.

2. Не выводиться первая картинка в карточке товара.

Еще мелки исправления.

Оплату, как вариант, предлагаю почасовую, в зависимости от потраченного времени.