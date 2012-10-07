Ведущий программист Yii для разработки соц. сети

Здравствуйте. Нужен ведущий yii программист-наставник для разработки соц. сети

Нужен программист на удаленную работу и на оклад (фиксированная оплата в месяц).

Частичная занятость — 4 часа в день (можно больше по желанию и договоренности)

Работа над проектом социальной сети. Время Вы распределяете сами, работаете когда хотите.

Можно сочетать с учебой или основной работой без проблем.

Есть четко проработанное ТЗ и уже готовая верстка.

В подчинение Вам будут даны два — три человека, отлично знающих процедурное php, но не так уж хорошо знающих ООП и не знающих yii вообще.

Также эти люди отлично могут верстать и программировать на jquery. Все трое адекватные толковые люди и втянутся быстро, легкообучаемые. Проверенные временем. Но нужен наставник.

Ваша задача реализовать проект, используя этих людей на Ваше усмотрение, в процессе обучая их (просматривать их код, давать рекомендации что гуглить и читать, подбрасывать ссылки и литературу).

При этом возиться с каждым и много общаться не нужно будет, все в trac системе, ставите задачу им и контролируете. Сами попутно пишете свой код, смотрите их ошибки и т.д.

В общем типичная должность ведущего программиста, но в подчинении люди, требующие внимания.

Предлагайте количество часов работы в день + желаемый оклад в месяц.

Примеры выполненных на yii работ будут плюсом.

Работа исключительно в будни, все общение через trac систему (мы используем teamer.ru)

Оставляйте заявки, господа.