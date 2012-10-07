Исходники : часть Html + Библиотеки тут - http://depositfiles.com/files/dg5t36hm7 Скрипт раскидывающий картинки http://suprb.com/apps/gal/grid-a-licious.js Аналоги - http://suprb.com/apps/gal/ - http://letskiosk.com/ Примечание (сайт нужен без админ панели "статика")
Ведущий программист Yii для разработки соц. сети
Здравствуйте. Нужен ведущий yii программист-наставник для разработки соц. сети
Нужен программист на удаленную работу и на оклад (фиксированная оплата в месяц).
Частичная занятость — 4 часа в день (можно больше по желанию и договоренности)
Работа над проектом социальной сети. Время Вы распределяете сами, работаете когда хотите.
Можно сочетать с учебой или основной работой без проблем.
Есть четко проработанное ТЗ и уже готовая верстка.
В подчинение Вам будут даны два — три человека, отлично знающих процедурное php, но не так уж хорошо знающих ООП и не знающих yii вообще.
Также эти люди отлично могут верстать и программировать на jquery. Все трое адекватные толковые люди и втянутся быстро, легкообучаемые. Проверенные временем. Но нужен наставник.
Ваша задача реализовать проект, используя этих людей на Ваше усмотрение, в процессе обучая их (просматривать их код, давать рекомендации что гуглить и читать, подбрасывать ссылки и литературу).
При этом возиться с каждым и много общаться не нужно будет, все в trac системе, ставите задачу им и контролируете. Сами попутно пишете свой код, смотрите их ошибки и т.д.
В общем типичная должность ведущего программиста, но в подчинении люди, требующие внимания.
Предлагайте количество часов работы в день + желаемый оклад в месяц.
Примеры выполненных на yii работ будут плюсом.
Работа исключительно в будни, все общение через trac систему (мы используем teamer.ru)
Оставляйте заявки, господа.
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