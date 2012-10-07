Консультация по подключению webmoney к сайту

Необходимо чтобы человек объяснил, как подключить webmoney к сайту.

Вобщем что мне нужно:

разрабатываю сайт, типа онлайн игры на деньги(webmoney). необходимо реализовать автоматизированный ввод/вывод webmoney. Какие интерфейсы использовать, что для этого нужно, регистрация в мегасток, какой нужен аттестат и т.д. Вобщем нужно постараться рассказать весь процесс от А до Я с точки зрения разработчика. Делать ничего не нужно, только рассказать по скайпу.

Про себя: человек адекватный, но иногда туплю, так что будьте любезны иметь терпение растолковать где это необходимо