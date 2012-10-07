Файл обработки для XML 1С

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Закрыт4 заявки137 просмотров

Нужен файл обработки файла XML на РУССКОМ. Нужно вывести на екран наименования. Впринципе все.

Пример кода

"

13 лет назад
Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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