Простая обучающая игра для детей

необходимо собрать игру из картинок (будут в векторе) и звуков (mp3 тоже будет)

игра что-то вроде - показывают какие-то объекты, произносят задание, проверяют как оно выполнено, голосом и картинками реагируем на то, что делается (подсказки), дальше переходим к следующему заданию. Может быть что-то дорисовать - фон, какие-то элементы.

сейчас 3 задания, дальше будет серия из таких игр.

Должно работать на сайте и на CD (автозагрузка, показываем заставку и дальше саму игру)

примеры обязательны,

нужны предварительные идеи по стоимости проекта