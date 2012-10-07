Простая обучающая игра для детей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок210 просмотров

необходимо собрать игру из картинок (будут в векторе) и звуков (mp3 тоже будет)

игра что-то вроде - показывают какие-то объекты, произносят задание, проверяют как оно выполнено, голосом и картинками реагируем на то, что делается (подсказки), дальше переходим к следующему заданию. Может быть что-то дорисовать - фон, какие-то элементы.

сейчас 3 задания, дальше будет серия из таких игр.

Должно работать на сайте и на CD (автозагрузка, показываем заставку и дальше саму игру)

примеры обязательны,

нужны предварительные идеи по стоимости проекта

13 лет назад
dasign
Амелин 
53 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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