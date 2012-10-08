Дороботка сайта на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка97 просмотров

Есть сайт на джумле, что необходимо сделать:

1. Поправить отображение в разных браузерах (кроссобраузерные правки)

2. Создать 1 раздел, написать один модуль.

Основной критерий порядочность, способность выдержать сроки.

Оплата любым удобным для вас способом.

Пишите тут или в скайп art1k_design

Joomla
13 лет назад
ART1k
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

megas73
Ринат 
66 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отлично и быстро сделал работу, результатом доволен!

Заявки фрилансеров

megas73
Ринат 
66 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад