Поправить модуль на сайте

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Закрыт1 заявка138 просмотров

Нужно сменить ширину хекса c 16 на 32б на сайте.

Пишите в личку или оставляйте свои контакты в заявках и цену.

13 лет назад
sergeymanager
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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