Нужен модуль меню для joomla 1.5

Добрый день!

Необходим модуль выпадающего меню для joomla 1.5 ПРИМЕР В ПРИЛОЖЕНИИ К ПРОЕКТУ. Модуль выводит подкатегории списком и справа от них картинку и описание (модуль). Подобный модуль существует (mega menu) но для версии 2.5. Мне нужно для 1.5. если кто может написать сам или адаптировать любой, то указывайте сроки и стоимость.

Спасибо.