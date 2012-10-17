Нужно починить сайт на vbulletin

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок172 просмотра

Есть сайт который пострадал от вирусов и прочего мусора, и вообщем не функционирует.

Бекапа, ествественно, нет!

Есть рабочая БД. И весь набор файлов на фтп, из которых некоторые пострадали, а так же бекдоры и вирусные програмы, в чем собственно исполнителю нужно будет разобратся.

Задача: почистить сайт от вирусов, сделать работоспособным.

Хостинг обычный шаред.

Пациент http://forum4kids.ru/

С чего начать: заходить на сайт можно, вирусов нет, по крайней мере на главной, так как основной файл index.php съел жуткий монстр, с которым Вам предстоит побороться.

13 лет назад
clickz
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

shimansky
Иванов 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Доволен работой с Захаром. Все необходимые данные для решения задачи были предоставлены, оплата произведена в заявленном размере. Спасибо!

Заявки фрилансеров

shimansky
Иванов 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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