Попап окно

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки152 просмотра

Нужно красивое попап окно (дизайнить не нужно, можно найти готовое) с двумя кнопками Да и Нет, по "Да" открывается НОВОЕ окно с указанным сайтом, по "Нет" открывается НОВОЕ окно с той же страницей на которой всплыл попап.

Окно должно всплывать для уникального пользователя один раз в сутки

Задние плевое, дорого не оценивайте.

13 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный программист, сделал даже больше чем просил в задании, точно еще не раз обращусь. Рекомендую!
Спасибо за проект. Объяснил задачу полностью, всегда на связи, оплачивает вовремя.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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