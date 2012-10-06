Нужно красивое попап окно (дизайнить не нужно, можно найти готовое) с двумя кнопками Да и Нет, по "Да" открывается НОВОЕ окно с указанным сайтом, по "Нет" открывается НОВОЕ окно с той же страницей на которой всплыл попап.

Окно должно всплывать для уникального пользователя один раз в сутки

Задние плевое, дорого не оценивайте.