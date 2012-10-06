PHP-разработчик со знанием Yii и ExtJS

Требуется программист для доработки и последующего сопровождения SaaS сервиса. Проект в завершающей стадии разработки.

Ищем и ждем в проект тех кто:

- Располагает свободным временем.

- Дружит с техническим английским.

- Честно работает и решает проблемы, а не просто декларирует их.

- Умеет Googl'ить и пользоваться Stackoverflow.

- Умеет работать с багтрекером проекта и репозиторием кода.

Что обязательно нужно знать:

- CentOS 5.5 Linux (управление правами и пользователями, все базовые команды)

- Apache 2.2 (настройка виртуальных хостов, подключение модулей);

- PHP 5.2 (ООП, Sockets, cURL)

- MySQL 5.1 (MyISAM и InnoDB, ORM)

- Yii Framework (на хорошем уровне)

- Sencha (ExtJS) (на хорошем уровне)

Условия работы:

- Удаленная работа или работа по совместительству.

- Возможность уделять не менее 20 рабочих часов в неделю поставленным задачам.

- Оплата сдельная по каждой задаче, если вы нам подошли, то и тестовое задание оплатим.

Тестовое задание прикреплено к проекту.