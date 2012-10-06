Есть самописный просто компонент каталога для Joomla 1.5.x, который содержит категории/подкатегории и в них уже записи. После ознакомления с Т3 (вложении), предоставлю демо сайт. По работе могу скинуть сайт полностью, могу только ...
PHP-разработчик со знанием Yii и ExtJS
Требуется программист для доработки и последующего сопровождения SaaS сервиса. Проект в завершающей стадии разработки.
Ищем и ждем в проект тех кто:
- Располагает свободным временем.
- Дружит с техническим английским.
- Честно работает и решает проблемы, а не просто декларирует их.
- Умеет Googl'ить и пользоваться Stackoverflow.
- Умеет работать с багтрекером проекта и репозиторием кода.
Что обязательно нужно знать:
- CentOS 5.5 Linux (управление правами и пользователями, все базовые команды)
- Apache 2.2 (настройка виртуальных хостов, подключение модулей);
- PHP 5.2 (ООП, Sockets, cURL)
- MySQL 5.1 (MyISAM и InnoDB, ORM)
- Yii Framework (на хорошем уровне)
- Sencha (ExtJS) (на хорошем уровне)
Условия работы:
- Удаленная работа или работа по совместительству.
- Возможность уделять не менее 20 рабочих часов в неделю поставленным задачам.
- Оплата сдельная по каждой задаче, если вы нам подошли, то и тестовое задание оплатим.
Тестовое задание прикреплено к проекту.
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