Небольшая работа по копированию и редактированию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки143 просмотра

Всем доброго времени суток!

Нужно залить(скопировать) сайт с одного хостинга на другой и немного отредактировать и добавить текста.

Небольшой объем работы. Пишите, когда сможете приступить и предполагаемую сумму оплаты. Нужно как можно быстрее выполнить.

Оплата сразу на WM.

13 лет назад
IvanPronin
Пронин 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

adivlin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$15
1 день
За работу спасибо. Все в срок и качественно. Обращусь и в слудющий раз.
Работа оплачена.

Заявки фрилансеров

adivlin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад