Небольшая работа по копированию и редактированию

Всем доброго времени суток!

Нужно залить(скопировать) сайт с одного хостинга на другой и немного отредактировать и добавить текста.

Небольшой объем работы. Пишите, когда сможете приступить и предполагаемую сумму оплаты. Нужно как можно быстрее выполнить.

Оплата сразу на WM.